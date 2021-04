Na, sie lässt es sich aber gut gehen! Um Lindsay Lohan (34) ist es in der Vergangenheit etwas ruhiger geworden. Die "Girls Club – Vorsicht bissig"-Darstellerin hat schon lange nicht mehr für Film-Schlagzeilen gesorgt. Dafür nimmt sie nun umso öfter ihre Fans in ihr Privatleben mit – so wie jetzt: Im Netz ließ Lindsay ihre Community an ihrem traumhaft schönen Urlaub teilhaben!

Via Instagram dürfte die 34-Jährige bei einigen ihrer Supporter für Fernweh gesorgt haben. Die Hollywood-Beauty teilte nämlich ein paar Schnappschüsse von ihrem Trip auf die Malediven. In einem knappen, feuerroten Badeanzug posiert Lindsay auf den Aufnahmen am Rand eines Pools. Besonderer Clou an den Bildern: Fans könnten auch meinen, dass die Beauty im Meer steht, da der Pool direkt ins Wasser ragt. Mit etlichen Urlaub-Emojis unterstrich die Schauspielerin ihre aktuelle Gefühlslage.

Zwar hat Lindsay filmtechnisch aktuell nichts am Start, doch dafür läuft ihre TV-Karriere ziemlich rund. Ende vergangenen Jahres hatte die Sängerin ihren Fans mitgeteilt, dass sie nach einer kleinen Pause zurück im "The Masked Singer Australia"-Rateteam sein wird. "Ich werde für die dritte Staffel nach Australien zurückkommen", hatte sie im Netz verkündet.

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan im April 2021

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan auf den Malediven im April 2021

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan, Schauspielerin

