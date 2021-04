Brittany Cartwright verrät nun Geburtsdetails. Die "Vanderpump Rules"-Darstellerin hatte im September 2020 verkündet: Sie und ihr Mann Jax Taylor erwarten das erste gemeinsame Kind – einen Jungen. Nun war es vor wenigen Tagen auch so weit und nach 27 Stunden Wehen erblickte ihr Sohn Cruz Michael Cauchi das Licht der Welt. Jetzt spricht die Neu-Mama ganz offen über ihre Gefühle während der Entbindung ihres Babys.

"Ich durfte die Geburt durch einen Spiegel beobachten. Es war so erstaunlich und motivierend, das zu sehen", plaudert Brittany gegenüber E! News aus. Sie sei allerdings nicht alleine im Kreißsaal gewesen. Ihr Mann sowie ihre Mutter und frischgebackene Oma Sherri hätten ihr beigestanden. Besonders Jax habe der 32-Jährigen geholfen, ihre Schmerzen – wenn auch nur vorübergehend – vergessen zu können. "Er war während der Geburt fantastisch und hat mich die ganze Zeit unterstützt und ermutigt", schwärmt sie.

So wie es aktuell aussieht, wird es wohl auch nicht das letzte Mal bleiben, dass Brittany und Jax einen Kreißsaal von innen sehen. Denn die beiden Reality-TV-Stars planen, ihrem Söhnchen noch weitere Geschwister zu schenken. "Ich habe immer gesagt, drei [Kinder] und Jax hat immer gesagt zwei, aber sobald wir Cruz hatten, sagte er, wir könnten so viele haben, wie ich will", verrät sie im E! News-Interview.

