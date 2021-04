Die Fans von Jessica Simpson (40) sind verblüfft! Auf Social Media gibt die Musikerin stets Einblicke in ihr Leben. Nur allzu gern teilt sie niedliche Pics von ihrer Familie. Während man ihren Ehemann Eric Johnson (41) und deren drei gemeinsame Kids oft im Netz zu sehen bekommt, sind Bilder mit ihrer Mama Tina Simpson (61) eher eine Seltenheit. Doch nun postete die Sängerin ein gemeinsames Selfie – und ihre Fans können gar nicht glauben, dass die Frau neben Jessica ihre Mutter ist!

Via Instagram präsentierte die "With You"-Interpretin den schönen Schnappschuss mit ihrer Mama, um zu verkünden, dass Tina bald in einer TV-Show zu sehen sein werde. Doch diese Information rückte bei dem Anblick der 61-Jährigen völlig in den Hintergrund. Denn Jessicas Follower hatten nur eine Frage: "Das ist deine Mum? Sie könnte auch deine Schwester sein" oder auch: "Sie kann nicht deine Mutter sein. Sie ist überhaupt nicht gealtert", zeigten sich etwa zwei User erstaunt von Tinas jugendlichem Aussehen.

Vielen anderen Abonnenten ist auch die beachtliche Ähnlichkeit zu Jessicas Schwester Ashlee (36) aufgefallen. "Warte mal. Ich dachte, das ist Ashlee", lautete es in den Kommentaren. Im Januar posierten die drei Ladys bereits für eine Aufnahme zusammen und lösten damit ähnliche Reaktionen aus.

Anzeige

Instagram / tinasimpsonofficial Tina und Jessica Simpson, 2020

Anzeige

Getty Images Jessica Simpson, Sängerin

Anzeige

Instagram / jessicasimpsonstyle Jessica Simpson mit Mutter Tina und Schwester Ashlee

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de