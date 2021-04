Sie wollen daraus einfach kein Tabu-Thema mehr machen! Erst vor wenigen Tagen sprach Sängerin Kelly Clarkson (38) in ihrer Talkshow The Kelly Clarkson Show mit einer frischgebackenen Mutter über postnatale Depressionen. Doch dieses Thema nahm die zweifache Mutter so mit, dass sie prompt mit den Tränen kämpfte. "Ich weiß, es ist wirklich schwer, darüber zu reden, aber so viele Frauen leiden unter postnatalen Depressionen", verriet sie. Und auch schon vor ihr hatten einige Stars über ihre psychischen Probleme nach der Geburt gesprochen – so unter anderem auch Chrissy Teigen (35), Sängerin Paloma Faith (39) und Schauspielerin Gwyneth Paltrow (48)...

