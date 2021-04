One morning in Bangkok! Kate Merlan (34) ist zurzeit bei Promis unter Palmen zu sehen. Zusammen mit anderen Stars wie Calvin Kleinen oder Giulia Siegel (46) wohnte sie für die Dreharbeiten in einer Villa am thailändischen Traumstrand. Neben einer Menge Zoff präsentierte die TV-Beauty den Zuschauern dort auch ihren frisch getunten Prachtkörper. Mit einem heißen Urlaubs-Pic legte Kate für ihre Fans jetzt noch mal eine Schippe drauf.

Das Bild, das die ehemalige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin auf Instagram postete, zeigt sie in Bangkok komplett nackt im Bett: Durch den geschickt gewählten Bildausschnitt verschwinden ihre Brüste jedoch am linken Bildrand. Kates Beinhaltung sorgt dafür, dass auch untenrum alles im jugendfreien Bereich bleibt. Die durch das Fenster einfallende Sonne erweckt den Eindruck, als sei man gerade neben der Schönheit aufgewacht.

Ihre Fans flippten durch das hotte Bild beinahe aus. "Ich finde dich einfach wunderschön und sehr hübsch auf deinem Foto", schrieb ein User. Viele andere pflichteten ihm bei und fluteten die Kommentarspalte mit Herz- und Flammen-Emojis.

Sat.1 Der Cast der zweiten "Promis unter Palmen"-Staffel

Instagram / katemerlan Kate Merlan im April 2021

SAT.1 Kate Merlan, ​"Promis unter Palmen"-Kandidatin 2021

