Der nächste Promi-Nachwuchs wird flügge! Sängerin Loona (46) war 2005 Mutter geworden und hatte, zusammen mit ihrem damaligen Partner DJ Sammy, ihre gemeinsame Tochter Saphira van der Kolk auf der Welt begrüßt. Vor ein paar Jahren nahm die "Bailando"-Interpretin ihren Sprössling manchmal mit zu öffentlichen Auftritten, doch seit einiger Zeit war es ruhig um die beiden geworden. Jetzt begleitete ihre Tochter die Sängerin bei dem TV-Format Die Superhändler – Saphira ist zu einer wunderhübschen Teenagerin herangewachsen.

Die Holländerin wird in diesem Jahr 16. Von ihrer Geburt weiß man nur, dass diese 2005 war, das genaue Datum ist nicht bekannt. Saphira scheint in die Fußstapfen ihrer Eltern treten zu wollen – ihr Instagram-Account zeigt viel Tanz-Content. Auch ihre berühmte Mutter war damals als Backgroundtänzerin gestartet und hatte dann eine spannende Gesangskarriere hingelegt. Neben der rhythmischen Bewegung scheint sich Saphira, ihren Bildern nach zu urteilen, auch ein zweites Standbein als Model aufbauen zu wollen. Immer wieder posiert sie höchst professionell und setzt ihren Körper geschickt in Szene.

Dass man das attraktive Mutter-Tochter-Gespann, das in Amsterdam lebt, bald öfter gemeinsam vor der Kamera steht, ist wohl nicht auszuschließen. Jetzt konnte sich Loona aber erst mal ein größeres Engagement alleine sichern – sie gehört zum Cast der zweiten "Kampf der Realitystars"-Staffel. Diese wird voraussichtlich im Sommer ausgestrahlt.

Instagram / saphira.vdk Loonas Tochter Saphira van der Kolk

Instagram / saphira.vdk Saphira van der Kolk

Instagram / loonamjc Loona und Saphira van der Kolk bei "Die Superhändler"

