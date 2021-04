Auf dem Parkett sind sie ein tolles Team – doch wie verstehen sich Valentina Pahde (26) und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (34) eigentlich privat? Acht Stunden am Tag stehen die GZSZ-Darstellerin und der Profitänzer in der Regel gemeinsam im Tanzsaal, um sich auf die Liveshows vorzubereiten. Zoffen tun sie sich dabei nie – im Gegenteil: Valentina schwärmte jetzt in den höchsten Tönen von ihrem Coach.

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Schauspielerin nun ein paar Fragen ihrer Fans. Dabei kam sie unter anderem auf Valentin zu sprechen, den sie bereits in ihr Herz geschlossen hat. "Mein süßer Valentin bedeutet mir echt alles. Es ist eine wahnsinnig tolle Freundschaft in kürzester Zeit entstanden", gab sie preis. Sie sei sich sicher, dass sie und der Profitänzer auch nach ihrer gemeinsamen "Let's Dance"-Reise in Kontakt bleiben werden.

Gekracht habe es zwischen den beiden demnach auch noch nicht. "Nee, Leute, das ist total langweilig, ich weiß. Aber Valentin und ich verstehen uns so gut, als würden wir uns schon seit Jahren kennen. Es macht so Spaß und wir sind meistens einer Meinung", klärte die 26-Jährige auf. Manchmal gebe es kleinere Diskussionen, die seien jedoch nicht die Welt.

Alle Episoden von "Let's Dance" bei TVNOW.

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Valentina Pahde und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Valentina Pahde und Valentin Lusin bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de