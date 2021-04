Na, da sind ihr die zehn Punkte aber sicher! Am heutigen Let's Dance-Abend wird den Zuschauern wieder einiges geboten. Neben einem ultraheißen Opening und einem ziemlich coolen Charleston von Nicolas Puschmann (30) und Vadim Garbuzov (33) verblüffte aber vor allem nun Valentina Pahde (26) und Valentin Lusin (34) mit einem sensationellen Slowfox: Die Jury um Motsi Mabuse (39) ist total aus dem Häuschen und überhäuft Valentina mit Komplimenten!

"Es ist sehr, sehr einfach für mich, es gab diese Staffel keinen besseren Tanz. Einen besseren Slowfox bei 'Let's Dance' zu finden, mir fällt keiner ein. Es war erste Klasse", schwärmte Motsi in den höchsten Tönen von der Leistung. Auch der sonst so kritische Joachim Llambi (56) überschüttet die 26-Jährige nur so mit Komplimenten. "Das war mit Abstand der beste Slowfox. Und liebe Elle, es tut mir leid, der war noch besser", zog das "Let's Dance"-Urgestein sein Fazit.

Valentina selbst konnte sich diese Hammer-Leistung allerdings ganz gut erklären. "Die Osterpause hat uns glaube ich echt gutgetan, ich habe aber Valentin und 'Let's Dance' vermisst und wir freuen uns alle, dass wir wieder hier sind", erzählte sie nach ihrer Performance ganz euphorisch. Und natürlich hat der GZSZ-Liebling für diesen Tanz auch die vollen 30 Punkte von der Jury bekommen. Wie fandet ihr den Auftritt? Stimmt in der Umfrage ab!

TVNOW / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Jury: Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde im September 2020

Getty Images Valentin Lusin und Valentina Pahde bei "Let's Dance"

