Ist Darya Sudnishnikova etwa wieder frisch verliebt? Die junge Russin wurde vor ein paar Monaten weltweit bekannt, weil sie im Alter von 14 Jahren erstmals Mutter wurde und ihr Leben auf den sozialen Netzwerken teilt. Durch das Baby ist es für Darya schwer geworden, wieder in den Schulalltag zu kommen und zuletzt gab sie an, dass ihre Schule sie wegen der Presse loswerden wolle. Aber zumindest in ihrem Liebesleben scheint es dagegen wieder rund zu laufen: Auf Social Media zeigte sich Darya jetzt turtelnd mit einem neuen Boy.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Mama-Bloggerin nun zwei Schnappschüsse mit einem unbekannten Jungen an ihrer Seite. Die beiden wirken auf den Fotos sehr vertraut und sind eng aneinandergeschmiegt. In ihrer Story zeigt sich das junge Glück sogar noch inniger mit intensiven Kuss- und Kuscheleinheiten. Genaueres ist über Daryas neuen Herzbuben noch nicht bekannt, aber wer ihre Postings fleißig verfolgt, der weiß, dass der junge Mann in den letzten Tagen hier und da schon einmal in ihrem Content aufgetaucht ist.

Damit scheint Darya die Trennung von ihrem Ex Ivan endgültig verarbeitet zu haben. Der damals Elfjährige war die ganze Schwangerschaft über für die Schülerin da, obwohl er nicht der Vater des Kindes ist.

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova mit Tochter Emilia

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova mit ihrem neuen Freund

Anzeige

Instagram / uverdig_iv Darya Sudnishnikova mit ihrem neuen Freund

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de