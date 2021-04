Prinz Philip (✝99) empfing seine neuen Familienmitglieder stets mit offenen Armen! Am 9. April starb der Herzog von Edinburgh und hinterließ in den Reihen der britischen Königsfamilie als Ehemann, Vater, Großvater und Urgroßvater eine Lücke. Doch Philip soll seine Liebsten nicht nur mit seinem schwarzen Humor und seinen Lebensweisheiten begeistert haben. Er sorgte auch dafür, dass sich neue Familienmitglieder in ihrer ungewohnten Situation wohlfühlen!

Mit Us Weekly sprach die Royal-Biografin Ingrid Seward über die einladende Art des verstorbenen Adligen. "Er wusste, wie es ist, der neue Junge oder das neue Mädchen zu sein und plötzlich in diese Familie mit all den seltsamen Protokollen und allem anderen zu kommen", erzählte sie. Demnach habe er die Neuankömmlinge, vor allem Prinzessin Diana (✝36), stets umsorgt. Philip sei ein intelligenter Mensch gewesen, der gewusst habe, wie man mit den neuen Royals umgehen sollte. "Im Gegenzug erwartete er Loyalität und dass man dasselbe Pflichtbewusstsein hat wie er", verriet die Expertin.

Auch als Herzogin Meghan (39) neu zur Familie stieß, habe der Mann der Queen (94) sie warm empfangen. "Er hat sich Meghan gegenüber sehr einladend verhalten, denn auch sie war ein Neuankömmling – ein sehr anderer Neuankömmling", berichtete Seward. Allerdings hatte sich Philip zu diesem Zeitpunkt bereits von seinen königlichen Pflichten zurückgezogen und war Meghan demnach nicht mehr oft begegnet.

Prinz Charles, Prinz Andrew, Queen Elizabeth II., Prinzessin Anne, Prinz Edward und Prinz Philip

Queen Elizabeth II., Prinz Philip, Prinzessin Diana und Prinz Charles, 1982

Prinz Philip, Prinz Harry, Queen Elizabeth II., Doria Ragland, Archie Harrison und Herzogin Meghan

