Hilary Duff (33) spricht ganz offen über ihre Probleme nach der Schwangerschaft! Die Sängerin und ihr Mann Matthew Koma begrüßten Ende März bereits ihr drittes Kind auf der Welt: die kleine Mae. Immer wieder darf sich die Fangemeinde der "Younger"-Darstellerin seitdem über neue Schnappschüsse des kleinen Sonnenscheins freuen. Doch leider klappt nicht alles so, wie Hilary es sich vorstellt: Sie gibt nun zu, dass sie große Probleme beim Stillen ihres Babys hat!

"Es tut einfach immer noch weh", berichtet die 33-Jährige jetzt im "Informed Pregnancy"-Podcast. Auch bei ihren beiden anderen Kindern sei es ihr bereits schwergefallen, ihnen die Brust zu geben. "Ich bin keine große Milchproduzentin, deshalb ist es für mich emotional", räumt sie ein. Zudem sei es für Hilary überhaupt nicht leicht, dass sie Mae momentan so viel Aufmerksamkeit gebe und ihre anderen Sprösslinge ein wenig darunter leiden. "Ich weiß, dass die anderen beiden mich so sehr brauchen", betont sie.

Tatsächlich sei ihre jüngste Tochter das erste Kind, bei dem sie nicht zugefüttert habe. Bislang habe sie den kleinen Wonneproppen ausschließlich gestillt und das wolle sie auch noch einige Wochen weiterhin versuchen. "Ich bin noch nicht einmal in der dritten Woche, also muss ich mich einfach zurücklehnen [...] und darauf vertrauen, dass mein Körper das Richtige tut", schöpft die "Little Lies"-Interpretin Hoffnung.

Instagram / hilaryduff Hilary Duff und ihre Tochter Mae

Instagram / hilaryduff Hilary Duff, Filmstar

Instagram / hilaryduff Hilary Duff, TV-Bekanntheit

