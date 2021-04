Ob Kanye West (43) diese Fotos gefallen werden? Nach langen Krisengerüchten machten der Rapper und Kim Kardashian (40) im Februar ihre Trennung offiziell. Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit hat sogar schon die Scheidung eingereicht. Trübsal bläst sie wegen ihrer gescheiterten Ehe offenbar längst nicht mehr. Die vierfache Mutter genießt im Nachtleben gerade ihr Single-Leben und liefert dabei eine heiße Modenschau ab!

Am Wochenende war Kim gleich mehrfach ultrasexy gekleidet unterwegs. Am Freitag wurde die 40-Jährige in Miami in einem weißen Zweiteiler beim Feiern gesehen. Einen Kater hatte sie danach offenbar nicht, denn einen Tag später stürzte sie sich erneut ins Nachtleben. Paparazzi erwischten Kim gekleidet in einem engen Schlangentop und einer Lackhose erst, als sie ein Restaurant verließ. Danach ging es weiter zur Eröffnung des Goodtime Hotels in South Beach, Miami – natürlich in einem neuen Look. Diesmal wählte das Model ein grünes Kleid mit XXL-Dekolleté.

Während Kim über die Trennung hinweg zu sein scheint, soll Kanye das Liebes-Aus noch immer nicht akzeptiert und deshalb auch noch nicht auf ihren Scheidungsantrag reagiert haben. Angeblich möchte er der Mutter seiner Kinder auf diese Weise noch etwas Bedenkzeit geben. "Er weiß, wie Kim ist und dass sie das eigentlich nicht machen will", verriet ein Insider gegenüber Hollywood Life.

Photographer Group/MEGA Kim Kardashian, April 2021

MEGA Kim Kardashian

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian, 2016

