Am Montag gab es bei Schauspielerin Kate Hudson (42) ordentlich was zu feiern! Die Mutter von drei Kindern liebt es, ihre privaten Momente mit ihrer süßen Familie auch mal mit der ganzen Welt zu teilen. Ob Sport, tolle Rezepte oder lustige Albernheiten mit der kleinen Rani Rose: In Kates Leben geht es ziemlich turbulent zu. Das gilt natürlich auch für ihr Wiegenfest: Umringt von ihren Liebsten beging Kate Hudson gerade ihren 42. Geburtstag!

Ein zufriedenes Lächeln, einen Drink in der Hand und das Birthday-Krönchen auf dem Kopf – so gut gelaunt sieht man Katie auf ihren neuesten Instagram-Geburtstagsfotos. Die sportbegeisterten Frohnatur bekam von ihren Eltern Goldie Hawn (75) und Kurt Russell (70) ein tolles Dinner geschenkt. "Welch eine Freude, so zusammen zu sein", kommentiert sie die fröhlichen Bilder, die sie in kleiner Runde an einer gedeckten Tafel zeigen. Die kulinarischen Leckerbissen wurden von einem japanischen Restaurant in Los Angeles geliefert.

Auch über zahlreiche Glückwünsche durfte sich die dreifache Mutter freuen. Ihr Lebensgefährte Danny Fujikawa (34) und die kleine Rani Rose nahmen für sie ein goldiges Geburtstagsvideo auf, mit ihrem Sohn Bingham (9) sprach sie per Facetime und ihr Ältester, Ryder Robinson (17), teilte ein Knuddelfoto in seiner Social-Media-Story. Auch Kates prominente Freundinnen wie Demi Moore (58) und Reese Witherspoon (45) gratulierten dem Geburtstagskind mit Grüßen und nostalgischen Throwback-Fotos.

