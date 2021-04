Wie die Zeit vergeht! Schauspielerin Katie Holmes (42) ist nicht nur durch ihre Rolle in der Serie Dawson's Creek bekannt. Vielen dürfte die Dunkelhaarige zudem noch als Frau an der Seite von Hollywood-Schauspieler Tom Cruise (58) im Gedächtnis sein. Die Liebe des einstigen Traumpaars, das sich 2012 scheiden ließ, trug Früchte: 2006 erblickte Töchterchen Suri (15) das Licht der Welt. Kaum zu glauben, dass das Mädchen mittlerweile schon 15 Jahre alt ist. Jetzt wurde Suri an ihrem Geburtstag in New York gesichtet!

Suri schlenderte vergangenen Sonntag in doppelter Begleitung durch die Millionenmetropole und ließ es sich gut gehen! Gemeinsam mit zwei Freundinnen genoss der Teenie ein Eis und freute sich über einen Blumenstrauß, den sie geschenkt bekommen hatte. Optisch kommt die Promi-Tochter ganz nach ihrer Mama – in Jeans, weißem Shirt und Lederjacke setzte sie, wie auf Paparazzi-Bildern zu sehen ist, ein entspanntes und rockiges Modestatement! Zur selben Zeit wurde auch ihre Mutter in der Stadt gesichtet, die noch dabei war, das eine oder andere Geburtstagsgeschenk für ihr Töchterchen zu besorgen.

Katie kann offenbar kaum glauben, dass Klein-Suri inzwischen schon so groß geworden ist, und teilt auf Instagram süße Schnappschüsse aus früheren Zeiten. "Alles Gute zum 15. Geburtstag, Liebling! Ich liebe dich!", schreibt die stolze Mama zu den niedlichen Schwarz-Weiß-Pics, die Suri vor einigen Jahren zeigen. Fast 185.600 Fans klickten angesichts dieses süßen Anblicks gleich auf "Gefällt mir" und schlossen sich den Glückwünschen an!

LRNYC / MEGA Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes

LRNYC / MEGA Suri Cruise, Tochter von Tom Cruise und Katie Holmes, mit Freundinnen

LRNYC / MEGA Katie Holmes, Schauspielerin

Instagram / katieholmes Katie Holmes, Schauspielerin, mit Tochter Suri

