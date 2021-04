In ihrem Leben stehen zurzeit viele Veränderungen an! Vier Jahre lang war Mareike Spaleck (34) Fitnesscoach bei The Biggest Loser. Im Juli 2019 gab die TV-Trainerin dann aber ihr Show-Aus bekannt. Doch nicht nur beruflich hat sich einiges getan – wie die Beauty nun verkündet, wird sich auch privat vieles verändern: Mareike hat sich nach zwölf Jahren Ehe von ihrem Ehemann getrennt!

Mit dieser Nachricht überrascht die 34-Jährige nun ihre Fans auf Instagram. In einem langen Statement erklärt sie ihre Beweggründe. "Die letzten Monate haben mir leider gezeigt, dass meine Liebe zu ihm nicht mehr in der Art und Weise da ist, wie sie sein sollte. Nach vielen Gesprächen habe ich den Entschluss gefasst, mich von Siggi zu trennen. Und diese Entscheidung, die ich getroffen habe, fühlt sich für mich richtig an", schreibt sie in ihrem Netzbeitrag. Leicht gefallen sei ihr das Ganze nicht, da auch viel Berufliches mit dranhänge. Doch ihr Noch-Ehemann habe sich verständnisvoll gezeigt: "Siggi hat immer gesagt: Er stellt mein Glück über seins."

Als Team wolle das Ex-Pärchen weiter zusammenarbeiten. Doch wie es scheint, will Siggi die Liebe zu Mareike nicht kampflos aufgeben. In einem emotionalen Insta-Post schüttet er seiner Ex sein Herz aus. "Und ich richte meine Worte erneut an Mareike: 'Ich werde immer für dich da sein. Du kannst immer auf mich zählen. Und ich werde immer in Liebe zu Dir stehen'", lauten seine herzergreifenden Zeilen.

Anzeige

Instagram / mareikespaleck Mareike Spaleck, Fitnesstrainerin

Anzeige

Instagram / mareikespaleck Mareike Spaleck mit ihrem Noch-Ehemann Siggi

Anzeige

Instagram / mareikespaleck Mareike Spaleck, ehemaliger "The Biggest Loser"-Coach

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de