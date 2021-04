Die Queen (94) kann auf die emotionale Unterstützung ihrer Familie zählen. Am vergangenen Samstag musste sich die britische Königin von ihrem Ehemann Prinz Philip (✝99) verabschieden. Saß sie während des Trauergottesdiensts aufgrund der geltenden Abstandsregelungen noch abseits von ihren Familienmitgliedern in einer Ecke der St George's Chapel, standen ihr ihre Liebsten unmittelbar nach der Zeremonie wieder zur Seite. Dabei sollen sich insbesondere Gräfin Sophie von Wessex (56) und ihr Ehemann Prinz Edward (57) hervorgetan haben.

Zusammen mit den gemeinsamen Kindern James und Louise leisteten die Gräfin und der Prinz dessen Mutter beim Tee Gesellschaft. Schon in den Tagen nach Philips Tod hatte das Paar regen Anteil am Verlust des Herzogs von Edinburgh genommen und dessen Witwe unter die Arme gegriffen. So sollen Sophie und Edward der Sun zufolge zu den Ersten gehört haben, die die Queen nach Philips Ableben besucht hatten. Die Gräfin von Wessex war es auch, die mit Tränen in den Augen vor die Presse trat und berichtete, dass sich ihre Schwiegermutter "den Umständen entsprechend" gut schlage.

Nach einem Sonntagsgottesdienst hatte sie anderen Trauernden zudem verraten, dass Philip "sanft" verschieden sei, "so als ob ihn jemand bei der Hand genommen hätte". Über die Queen sagte Sophie, dass diese "zuallererst an andere und dann erst an sich denke". Ein royaler Insider verriet kürzlich sogar: "Wenn jemand sich fragt, welches ihrer Kinder Eure Majestät am liebsten mag: keines. Es ist ihre Schwiegertochter."

Anzeige

Getty Images Prinz Edward, Tochter Louise und seine Ehefrau Sophie

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. bei Prinz Philips Trauerfeier

Anzeige

Getty Images Sophie Wessex im April 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de