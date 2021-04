Nach einer zweijährigen Pause lässt Sportskanone Sophia Thiel (26) ihre Fans wieder an ihrem Leben teilhaben. Dass zu diesem seit über einem Jahr auch ein Mann gehört, dürfte viele freuen. Gemeinsam mit dem Fitness-YouTuber Raphael Birchner startet die Blondine jetzt wieder so richtig durch und hat ihren Partner sogar schon in einem Video vorgestellt. Dass sich Fragen von Fan-Seite zu dem neuen Liebesglück nur so häufen, sollte nicht überraschen. Wie ernst die Beziehung der beiden wirklich ist und ob sie sich Nachwuchs vorstellen können, scheint einige brennend zu interessieren. Jetzt beziehen Sophia Thiel und ihr Raphael Stellung zum Thema Familienplanung!

In einem YouTube-Video geht das verliebte Paar auf eine interessante Frage ein. Ein Fan möchte wissen: "Wollt ihr Mal Kinder haben?" Rapha antwortet ganz salopp: "Ich habe kein Problem mit dem Kinderkriegen" und wird von Sophia direkt neckisch darauf hingewiesen, dass er als Mann diese ja auch nicht kriegen müsse. Er fährt fort: "Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen die Zeit genießen und die Dinge Schritt für Schritt angehen." Das wirkt ganz so, als sei in nächster Zeit noch kein Nachwuchs geplant, zumindest, wenn es nach Raphael geht...

Doch was hält seine Freundin davon? Sophia gefällt anscheinend gut, dass ihr Freund es erst einmal langsam angehen möchte. "Wir wollen noch einiges erleben und dann voll und ganz für Kinder da sein – wir beide schließen das nicht aus", gibt die Vloggerin preis. Mit 24 Jahren sei sie auch noch jung und habe "deswegen ja noch ein bisschen Zeit." Aufgeschoben ist also nicht gleich aufgehoben bei den zwei sportlichen Turteltauben!

Sophia Thiel mit ihrem Freund Raphael

YouTube / Sophia Thiel Sophia Thiel und ihr Freund Raphael Birchner

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel und ihr Freund Raphael Birchner

