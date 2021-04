Carina Spack (24) hat mit ihrem Verflossenen abgeschlossen! Das Realitysternchen lernte bei Bachelor in Paradise 2019 Serkan Yavuz (28) kennen. Als Pärchen verließen sie die Show – doch ein knappes Jahr später trennten sie sich dann plötzlich. In der neuen Show Ex on the Beach hätten die zwei die Chance, wieder aufeinanderzutreffen. Doch darauf scheint Carina so gar keine Lust zu haben – wie sie nun im Netz verriet!

Auf die Frage, ob sie jemals bei der Sendung mitmachen würde, stellte sie auf ihrem Instagram-Profil prompt klar: "Nein, weil ich keinen Ex zurückhaben möchte." Autsch – das klingt ganz nach einem kleinen Seitenhieb gegen ihre einstige Liebe Serkan. Somit scheint sie bereits komplett über ihn hinweg zu sein! Doch auch ihr Verflossener hatte schon in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass es keine Liebes-Reunion mit der Influencerin geben werde.

"Es ist aus, und nein, es wird kein Comeback geben. Nicht in diesem Leben", erklärte Serkan klipp und klar seinen Followern. Kurz nach dem Liebes-Aus hatte er bereits jegliche Paarfotos der beiden gelöscht – Carina schien die Erinnerungen vorerst noch behalten zu wollen. Doch mittlerweile sind die Pics auch von ihrem Social-Media-Kanal verschwunden.

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack, TV-Sternchen

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, TV-Sternchen

Anzeige

Beauty2Go-Lounge by Juvéderm Serkan Yavuz und Carina Spack bei der Beauty2Go-Lounge by Juvéderm

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de