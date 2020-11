Hat Carina Spack (24) etwa noch Gefühle für Serkan Yavuz (27)? Die beiden Realitystars lernten sich im vergangenen Jahr bei Bachelor in Paradise kennen und lieben. Ihre Beziehung war aber offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt: Im Oktober gaben die beiden ihre Trennung bekannt – mit der anscheinend vor allem Carina im Nachhinein sehr zu kämpfen hatte: Sie litt nach dem Liebes-Aus an Schlafproblemen und verlor acht Kilo an Gewicht. Nun verrät sie ein weiteres Detail: Sie hebt die alten Pärchenfotos mit Serkan auf!

In ihrer Instagram-Story macht die Blondine nun Werbung für ein Unternehmen, das Fotoprodukte vertreibt – bei dem sie selbst auch offenbar schon fleißig bestellt hat: Sie präsentiert unter anderem einen Fotokalender, ein Poster und mehrere Bilder in Polaroid-Optik von sich und ihrem Ex-Freund Serkan. Auf die Couple-Pics geht sie allerdings kaum ein. Sie erklärt lediglich: "Wenn bald ein neues Handy kommt, habe ich die Erinnerungen auf jeden Fall immer dabei."

Auf Serkans und Carinas Social-Media-Kanälen sind inzwischen jedoch fast alle Relikte ihrer gemeinsamen Zeit verschwunden. Auf Carinas Instagram-Account ist nur noch das Foto zu finden, mit dem sie die Trennung von dem Regensburger öffentlich machte. Darunter schrieb sie: "Wir haben ein wundervolles Jahr miteinander verbracht und dafür danke ich dir sehr." Dies könnte also einer der Gründe sein, warum sie die gemeinsamen Fotos mit ihrem Verflossenen aufbewahren will.

Instagram / carina_spack Carina Spack, bekannt durch "Der Bachelor"

Instagram / carina_spack Carina Spack und Serkan Yavuz im August 2020

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im September 2020

