Liebes-Aufruhr bei Darya Sudnishnikova! Die junge Russin wurde durch ihre Schwangerschaft, die die 14-Jährige auf Social Media begleitete, weltweit bekannt. Seit Kurzem hat die Schülerin nun einen neuen Partner an ihrer Seite und soll Gerüchten zufolge sogar erneut ein Baby erwarten. Jetzt scheint die Mami-Bloggerin schon wieder eine Liebes-Etappe weiter zu sein – auf Social Media gab sie ihre Verlobung bekannt.

Die Teenagerin zeigte sich in den letzten Tagen immer öfter mit einem neuen Jungen an ihrer Seite – zuletzt schmusten sie sogar in manchen Netz-Videos. Jetzt scheint das junge Glück den nächsten Schritt gehen zu wollen, denn Daryas Liebster ging offensichtlich vor ihr auf die Knie. "Ich werde heiraten", schrieb der Schmink-Fan auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie drei neue Fotos mit ihrem neuen Herzblatt und dem zugehörigen Verlobungsring.

Damit bestätigt Darya zumindest eine der beiden Liebes-News. Ob sie wirklich aktuell auch ihr zweites Kind erwartet, hat sie selbst noch nicht bekannt gegeben. Ein möglicher Babybauch ist ihr bislang zumindest nicht anzusehen.

