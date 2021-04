Der Tod von Willi Herren (✝45) erschüttert die deutsche Medienwelt. Am Dienstag machte die traurige Nachricht die Runde, dass der Reality-TV-Star völlig überraschend in seiner Wohnung verstorben ist. Im Netz zeigten sich bereits zahlreiche seiner Kollegen fassungslos und nahmen Abschied von dem ehemaligen Lindenstraße-Darsteller. Die Ex-Sommerhaus der Stars-Kandidatin Evanthia Benetatou (29) war gut mit Willi befreundet und erinnert nun mit einem bewegenden Video an ihn.

Auf Instagram veröffentlicht die 28-Jährige einen Schwarz-Weiß-Clip, in dem Willi in einer Kantine mit ihr herumalbert. Wie so häufig zeigt sich der Kölner in dem Video mit breitem Lächeln und bringt Eva gut gelaunt den rheinländischen Spruch "Mach et jut, schwing de Hut" bei. "Merk dir diesen Satz, den wirst du ab März sehr oft hören", spielt er offenbar auf die Show Promis unter Palmen an, in der er erst am Montagabend noch zu sehen war – die nach seinem Tod nun jedoch abgesetzt wurde.

In dem Clip verrät Eva dem Schauspieler, dass sie die TV-Ausstrahlung kaum noch abwarten könne. Willi zeigt sich zwar ebenfalls voller Vorfreude, räumt aber auch Bedenken ein: "Boah, ich erst, ey. Ich habe aber auch ein bisschen Angst." Wovor er sich fürchtet, beschrieb er damals jedoch nicht weiter. In einem Kommentar zu dem Video widmet die Ex-Bachelor-Teilnehmerin ihrem guten Freund nun rührende Worte: "Dein Humor, deine einzigartige Art, allen Menschen immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, wird immer in unseren Herzen bleiben."

Schauspieler Willi Herren

Willi Herren, Reality-TV-Star

Eva Benetatou in Düsseldorf, 2019

