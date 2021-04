Bei 5 Senses for Love fallen die ersten Masken! In der zweiten Folge wurden aus den anfänglichen Eifersüchteleien waschechte Streitdramen mit Beleidigungen und wüsten Gestiken. Vor allem zwischen Angie Teubner und Yma Louisa fliegen die Fetzen – immerhin buhlen die Damen um denselben Mann: Marvin Osei. Dieser scheint aber mehr zu Yma zu tendieren, was Angie richtig auf die Palme bringt. Sie will Konkurrentin Yma als Lügnerin überführen.

Angie erklärt im Confessional, dass Yma in ihren Augen eine falsche Schlange sei, die über jeden schlecht redet und demjenigen dann aber ins Gesicht lächelt, wenn dieser oder diese ihr gegenüber steht. Ihr konkretes Beispiel ist Kuppelkollegin Sabrina Mina. "Wenn man hört: 'Oh mein Gott, ich kann Sabrinas Stimme nicht hören' und dann sitzen die alle hier in der Gruppe, wo ich mir dann denke: 'Wie fake seid ihr alle?'" Die ehemalige Temptation Island-Kandidatin rastet aus und stellt Yma zur Rede. Die OnlyFans-Bekanntheit kann nicht verstehen, warum Sabrina so sauer ist, schließlich habe die Stimme ja nichts mit der Persönlichkeit zu tun. Yma wollte einfach Stress vermeiden und habe es ihr deswegen nicht ins Gesicht gesagt.

Doch damit war der Streit zwischen Yma und Angie noch nicht gegessen. Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin sei nämlich Zeugin geworden, wie die Pornodarstellerin einen fiesen Plan geäußert habe. Yma soll laut Angie vorhaben, Marvin vor den Altar zu locken und ihn dann dort eiskalt stehen zu lassen. Die Diskussion schaukelt sich so hoch, dass Angie Yma als "Fakebitch" bezeichnet und ihr sogar den Mittelfinger zeigt.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Anzeige

Sat.1 / Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidatin Angie

Anzeige

TVNow Sabrina Mina bei "Temptation Island" 2020

Anzeige

Sat.1 / Benedikt Müller Yma Louisa, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de