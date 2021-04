Er scheint seine alte Beziehung hinter sich gelassen zu haben! 2019 hatten sich Serkan Yavuz (28) und Carina Spack (24) bei Bachelor in Paradise kennengelernt und ineinander verliebt. Im vergangenen Oktober gaben die Realitystars dann jedoch überraschend ihre Trennung bekannt. Ein halbes Jahr ist seitdem vergangen – und Serkan verrät Promiflash jetzt, dass er immer noch Single und richtig happy damit ist.

Mit Promiflash plaudert der Influencer bei Willi Herrens (✝45) Foodtruck-Eröffnung in Köln über seinen Junggesellenstatus. "Das Single-Dasein läuft sehr gut", erzählt er frisch von der Leber weg. Dass er bislang noch nicht die Frau fürs Leben gefunden hat, sei kein Problem. Er sei im Moment auch gar nicht auf der Suche nach seiner Mrs. Right. "Bis jetzt hat sich nichts getan, wird sich auch erst einmal nicht. Ich denke, ich werde das ein bisschen ausleben und genießen. Ich war jetzt lange genug in einer komplizierten, nicht so erfolgreichen Beziehung", erklärt Serkan.

Eine genaue Vorstellung von seiner Traumfrau habe er nicht – dafür wisse er aber, was gar nicht geht: "Ganz ehrlich, ich rede zwar immer so: 'Digga', 'Bro' und sonst was, aber wenn Frauen anfangen so zu reden und mich Bro nennen, dann direkt Ciao", stellt Serkan klar. Außerdem seien Partnerinnen, die keinen Humor haben, ein absolutes No-Go für ihn.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz in Dubai

Anzeige

Instagram / carina_spack Serkan Yavuz und Carina Spack

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im September 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de