Diese Besetzung dürfte vor allem die weiblichen Zuschauer freuen. Seit Längerem ist bekannt, dass Fatih Akin (47) einen Film über Giwar Hajabi – besser bekannt unter seinem Künstlernamen Xatar (39) – plant. Viele Details gibt es zu dem Projekt mit dem Namen "Rheingold" noch nicht, außer, dass es sich um das aufregende Gangsterleben des Rappers drehen soll. Jetzt ist aber bekannt, welcher Schauspieler in die Rolle von Xatar schlüpfen wird.

Hottie Emilio Sakraya wird den wohl bekanntesten Musiker der deutschen Hip-Hop-Szene verkörpern. Das verkündete der Schauspieler selbst auf Instagram. Der 24-Jährige stellte gerade erst in der Netflix-Eigenproduktion Tribes of Europa, in der er einen Sex-Sklaven spielt, sein Talent unter Beweis. Einigen dürfte der Muskelmann aber vor allem aus den Abenteuern von Bibi & Tina oder aus Filmen wie "Kalte Füße" bekannt sein.

Das Biopic über Xatar basiert auf seiner Biografie "Alles oder Nix", in der der Musiker seinen Aufstieg vom Drogendealer zu einem der erfolgreichsten Produzenten erzählt. Insgesamt 145 Minuten soll der Streifen lang sein und während einer Woche in Hamburg gedreht werden. Wann die Dreharbeiten starten und wann der Film auf der Leinwand erscheint, ist bislang noch nicht bekannt.

Getty Images Xatar, Künstler

Instagram / emilio_sakraya_ Der Schauspieler Emilio Sakraya

Instagram / emilio_sakraya_ Emilio Sakraya, Schauspieler

