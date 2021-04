Mikrofonpanne bei der zweiten Folge von 5 Senses for Love! Eigentlich hatten Anastasja Principessa und Manuel Sofia ein Traum-Hör-Date, bei dem der Künstler auch verriet, dass er eine Tochter hat. Das Tallmodel versicherte dem Flirtpartner, dass sie damit absolut kein Problem hat. Doch hat sie Manuel etwa angelogen? Bei ihrem Date mit Mario war das Mikrofon zu früh an und da soll sie sich gegen Männer mit Kind ausgesprochen haben.

Manuel entscheidet sich dafür, ein zweites Hör-Date mit Anastasja einzufordern, um die Hobbysängerin zur Rede zu stellen: "Ich hatte dir doch erzählt, dass ich Vater bin. Wie stehst du denn jetzt richtig zu Kindern. Ist das jetzt ein großes Problem für dich?" Die Berlinerin versicherte dem Zweifler noch einmal, dass sie Kinder toll findet und, dass sie auch Väter daten würde. Manuel erklärt, was Mario gehört hat und die Blondine schwor, dass sie nichts gegen Männer mit Kind gesagt habe.

In dem Format wird dann die Sequenz eingeblendet, was Anastasja wirklich gesagt hatte, als ihr Mikro zu früh aktiviert wurde: "Hoffentlich kein Kind, hoffentlich kein Kind, hoffentlich kein Kind." Es klingt eher so, als habe die 44-Jährige dafür gebetet, dass ihr Blind Date nicht allzu jung ist.

SAT.1/Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidat Manuel

Instagram / anastasja_principessa Anastasja Principessa, Tallmodel

SAT.1 Der Cast von "5 Senses for Love"

