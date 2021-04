Sabrina Mina geht bei 5 Senses for Love auf Angriff! Eigentlich war die Kosmetikerin in Folge zwei schon in Tränen aufgelöst – der Grund: Ihr Favorit Mehmet hatte ein Date mit ihrer Nebenbuhlerin Brigitta. Zwar hat die nicht direkt erzählt, dass sie geknutscht haben. Aber Mina ging fest davon aus und war natürlich nicht amused. Doch kurz darauf hat sie ihre imaginäre Krone gerichtet und bei ihrem Treffen mit Mehmet alles gegeben. Der schien sich sehr über ihren Einsatz zu freuen...

Nach einem kurzen Gespräch ging es auch schon ans Eingemachte. Hemmungslos knutschen die zwei herum. "Sie hat ihr Revier markiert – komplett. Ich war wirklich überwältigt. Überall war ein bisschen Blut drin", witzelte er. Und tatsächlich hat sich in einer Hose wohl etwas erhärtet. "Jetzt müssen wir ein bisschen Abstand nehmen", lachte der 29-Jährige verlegen. Sabrina störte es wohl nicht – im Gegenteil: Sie machte einfach weiter mit ihrer Knutschoffensive.

"Ohne Kameras, zehn bis 15 Minuten länger – dann wäre die Couch echt eingeweiht", resümierte Mehmet nach dem Date. Für ihn stand nun fest: Sabrina ist die Richtige für ihn. Das war natürlich Musik in den Ohren der Hamburgerin: "Mir geht es supergut. Das Date war mega."

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Instagram / biggi_schoki_zum_fruehstueck "5 Senses for Love"-Kandidatin Brigitta

SAT.1/Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidat Mehmet

TVNow Sabrina Mina bei "Temptation Island" 2020

