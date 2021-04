Eine Lady schweigt und genießt – das hat sich wohl auch 5 Senses for Love-Kandidatin Brigitta gedacht. Die Hamburgerin sucht in der neuen Kuppelshow ihren Mr. Right und glaubt, dass Singlemann Mehmet gute Chancen hat, den Platz an ihrer Seite einzunehmen. Nach dem Schnuppertest und einem ersten Gespräch knutschten die zwei nun auch herum. Das verrät Brigitta den anderen Mädels aber nicht – sehr zum Leidwesen ihrer Nebenbuhlerin Sabrina Mina.

Mehmet und sie einigen sich direkt nach ihrer Kuss-Orgie darauf: Sie wollen keine Details über ihr Date preisgeben. Zurück im Loft erklärt Brigitta auf Nachfrage der anderen Singledamen also: "Wir sind so verblieben, dass wir sagen: 'Es war schön.' Aber wir erzählen nichts weiter, weil das hier sonst wieder durch die Gegend geht und darauf haben wir keine Lust." Sabrina, die auch auf den 29-Jährigen steht, hakt trotzdem ganz direkt nach: "Habt ihr geknutscht?" Als die Hamburgerin ihr darauf keine Antwort gibt, kommen ihr die Tränen.

Für sie ist damit nämlich klar: Ja, ihr Favorit Mehmet ist Brigitta nähergekommen. Und das scheint ihr das Herz zu brechen. "Ich will nicht mehr", schluchzt sie. Eigentlich stünde ihr ebenfalls noch ein Treffen mit Mehmet bevor, bei dem sie sich erstmals anfassen und im besten Fall auch schmecken dürfen. Was meint ihr: Knutscht Sabrina auch mit Mehmet? Stimmt ab!

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

