Gute Neuigkeiten für alle Fans von Daniela Katzenberger (34)! Seit 2010 ist die Blondine fester Bestandteil der deutschen Fernsehlandschaft und begeistert ihre Community vor allem mit ihrer quirligen und offenen Art. Ganz ungeniert teilt die Wahlmallorquinerin immer wieder Einblicke in ihren Alltag mit Ehemann Lucas (53) und Töchterchen Sophia (5) – inklusive aufschlussreicher Details. Und über die dürfen sich ihre Bewunderer nun erneut freuen: Die Katze flimmert ab Mai wieder über die TV-Bildschirme!

Das gab RTL2 jetzt in einer Pressemitteilung bekannt. Ab dem 19. Mai sollen neue Episoden ihrer Sendung "Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca" in dem Sender ausgestrahlt werden – als Doppelfolgen in der Primetime. Doch was erwartet die Zuschauer? Besonders Danis Wunsch nach einem Beauty-Make-over und die harte Probe des Lockdowns auf Mallorca sollen thematisiert werden, ebenso wie das etwas eingeschlafene Eheleben des Pärchens.

Besonders ein Detail dürfte viele Fans freuen: Denn nach ihrer Versöhnung in der vergangenen Staffel scheinen sich Dani und ihre Halbschwester Jennifer Frankhauser (28) in den neuen Folgen nun wieder so richtig einander anzunähern. Die Influencerin soll ihre große Schwester jedenfalls in Sachen Beauty-OPs beraten.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia

RTLZWEI / Per Florian Appelgren Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger, TV-Stars

Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca, RTL II Daniela Katzenberger und Jennifer Frankhauser bei "Familienglück auf Mallorca"

