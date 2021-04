Queen Elizabeth II. (95) nutzt ihren Geburtstag, um ihren Dank auszusprechen. Die britische Königin macht derzeit eine der schwersten Zeiten ihres Lebens durch. Am vergangenen Samstag wurde ihr Ehemann Prinz Philip (✝99) beigesetzt. Nun verbringt sie nach über 70 gemeinsamen Jahren erstmals ihren Geburtstag ohne ihn. Anlässlich des schweren Schicksalsschlags sowie auch aufgrund ihres 95. erhielt die Queen zahlreiche Nachrichten – wie sehr sie diese berühren, macht sie nun im Netz deutlich.

In einem Instagram-Post auf dem offiziellen Account der britischen Royals wird die Königin nun zitiert: "Anlässlich meines heutigen 95. Geburtstages habe ich viele Nachrichten erhalten, die ich sehr zu schätzen weiß." Die Gratulationen aber auch Beileidsbekundungen bezüglich Philips Tod scheinen ihr und ihren Angehörigen viel Kraft zu spenden. In ihrem Netzbeitrag heißt es weiter: "Während meine Familie sich derzeit in großer Trauer befindet, war es für uns alle aufbauend zu sehen und zu hören, wie viele Menschen meinem Ehemann Tribut gezollt haben, sowohl im Vereinigten Königreich als auch im Commonwealth und auf der ganzen Welt."

Sie und der Rest ihrer Familie würden nun ihren Dank für die "große Anteilnahme und die Herzlichkeiten" aussprechen wollen, die ihnen in den vergangenen Tagen entgegengebracht worden seien. "Es hat uns sehr berührt und wir werden immer wieder daran erinnert, was für einen außergewöhnlichen Einfluss Philip zu seinen Lebzeiten auf so viele Menschen hatte", schließt die Queen ab.

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip bei der Parlamentseröffnung, 2014

Getty Images Queen Elizabeth II. bei Prinz Philips Trauerfeier

United Archives GmbH / ActionPress Prinz Philip und Queen Elizabeth II. am Schloss Bellevue, 2015

