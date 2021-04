Eine große Feier wird es nicht geben – so viel stand schon im Vorfeld des 95. Geburtstags von Queen Elizabeth II. (95) fest. Nicht einmal zwei Wochen nach dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip (✝99), wird die britische Königin den Tag im Kreise ihrer Familie verbringen. Besuche ihrer Söhne Prinz Andrew (61) und Prinz Edward (57) sowie ihrer Tochter Prinzessin Anne (70) sind angedacht, ebenso ein Spaziergang mit ihren Corgi-Welpen. Und auch die Social-Media-Abteilung des Palasts hält es eher schlicht: In einem recht nüchternen Statement wird auf den Geburtstag der Queen hingewiesen.

"Heute ist der 95. Geburtstag der Queen", heißt es zunächst auf dem Instagram-Kanal der Königsfamilie, ehe in sachlichem Ton weitere biografische Angaben folgen. Die britische Königin sei am 21. April 1926 um 2:40 Uhr morgens in der Bruton Street 17 in Mayfair geboren worden. Sie sei das erste Kind des Herzogs und der Herzogin von York, die später zu König George VI. und Königin Elizabeth wurden. Weiterhin wird darauf verwiesen, dass das royale Oberhaupt seinen Ehrentag auf Schloss Windsor verbringen werde, während die Trauerzeit infolge von Philips Tod weiter andauere.

Es fällt also alles ein wenig schlichter aus in diesem Jahr. Sogar auf die traditionellen Salutschüsse im Hyde Park und Tower of London soll verzichtet werden. Auch einen Besuch ihres Enkels Harry (36) wird es für die Queen nicht geben: Der Prinz brach schon am Dienstag in Richtung Kalifornien auf.

Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Philip, 2016

Getty Images Prinz Harry im März 2020

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juli 2012

