Marvin Osei ist beim Flirten nicht unbedingt kreativ! Der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat sucht nun bei 5 Senses for Love seine Mrs. Right. Sein erstes Date in der Kuppelshow hatte er mit Yma Louisa und die war direkt hin und weg – genau wie er. Er schmeichelte ihr und erklärte, sie sei genau die Art Frau, auf die er steht. Leider war das aber offenbar sein Standardtext beim Kennenlernen mit den Single-Ladys.

Nach Yma durften unter anderem auch Tamara und Brigitta mit Marvin plaudern. Und die tauschten sich natürlich miteinander aus. Als Brigitta zurückkam, betonte sie: "Er macht viele Komplimente und ich glaube, er sagt halt jeder Frau das Gleiche." Und tatsächlich: Danach wurden verschiedene Szenen gezeigt, wie er inflationär mit Sätzen wie "Du hast eine schöne Stimme" oder "Ich mag deine Art" um sich warf. Besonders Yma war deshalb sehr enttäuscht: "Ich dachte halt echt so, er gibt nur mir ein gutes Gefühl und es passt alles und alles ist super. Aber jetzt passt es ja doch bei allen Mädels."

Spätestens nach dem Gespräch mit Angie Teubner dämmerte auch Marvin selbst, dass er wohl einen falschen Eindruck erwecken könnte: "Die hat so gut gepasst. Aber ich konnte nicht noch mal sagen: 'Ja, lass uns noch mal sehen.' Man will ja nicht den Eindruck erwecken, man nimmt jede." Deshalb ließ er die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin einfach ziehen.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

Sat.1 / Benedikt Müller Yma Louisa, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

Sat.1 / Benedikt Müller Brigitta, Kandidatin bei "5 Senses for Love"

Sat.1 / Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidatin Angie

