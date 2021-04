Bei den 5 Senses for Love-Männern ist in Sachen Charme noch viel Luft nach oben! In der zweiten Folge der Kuppelshow erlaubte sich zunächst Kandidat Stefan Schmidt einen echten Fauxpas. Als er den Körper seines Dates Mine abtastete, erklärte er frei heraus, dass er eigentlich auf "schlankere Frauen" stehe – autsch! Im Netz erntete er dafür ordentlich Kritik. Aber den Vogel hat wohl sein Kollege Sahand mit einem echten Macho-Spruch abgeschossen.

Als Sebastian Kolb nach seinem Date mit Alissa Weber ins Loft zurückkehrte und in den höchsten Tönen schwärmte, waren auch die anderen Singlemänner total euphorisch. Leider zog Sahand dabei einen wenig schmeichelhaften Vergleich. "Die haben uns perfekte Viecher dahin geschmissen", lachte er. "Perfekt" ist dabei vermutlich durchaus als Kompliment zu deuten, "Viecher" hingegen klingt doch ziemlich abwertend.

Welches "perfekte Viech" ihm hingeschissen wurde, lässt sich nach Folge zwei noch nicht einschätzen, denn: Bisher hatte Sahand kaum Sendezeit. Und trotzdem ist er im TV kein unbekanntes Gesicht. Vor "5 Senses for Love" suchte er schon bei "Undressed" und "Kiss Bang Love" seine Mrs. Right.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn

SAT.1/Benedikt Müller "5 Senses for Love"-Kandidat Sebastian Kolb

Instagram / sa.hand_ Sahand im "Take Me Out"-Studio

Instagram / sa.hand_ "King Bang Love"-Moderatorin Annemarie Carpendale und Kandidat Sahand

