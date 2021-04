Die australische Schauspielerin Margot Robbie (30) ist immer in Bewegung! Durch Kassenschlager wie "The Wolf of Wallstreet" oder "Once Upon a Time in Hollywood" wurde die Blondine zum absoluten Publikumsliebling. Kein Wunder, denn neben ihrem Schauspieltalent hat Margot auch optisch einiges zu bieten. Doch ihr Traumbody kommt nicht von ungefähr: Die 30-Jährige treibt regelmäßig Sport. Jetzt wurde sie beim Inlineskaten in Malibu gesichtet!

Auf Bildern der Bildagentur MEGA skatet Margot lässig mit einigen Freundinnen am Strand von Malibu entlang. Als es zu warm wird, knotet sie sich den roten Sweater um die Hüften und enthüllt einen Blick auf ihre schmale Taille. Ihr Sportprogramm zahlt sich offenbar aus – die Beauty hat beeindruckende Bauchmuskeln! Aber viel wichtiger: Der Ausflug mit ihren Mädels hat allen offensichtlich viel Spaß gemacht und sie stehen danach noch zusammen und quatschen.

Neben einem straffen Trainingsplan setzt Margot übrigens auch auf eine supergesunde Ernährung. Schließlich will sie auch für ihren nächsten Job, wo sie in einer Realverfilmung die Kindheitsheldin Barbie verkörpern wird, richtig fit sein."Mein Frühstück besteht normalerweise aus Haferbrei, und morgens trinke ich noch einen Smoothie, der das Immunsystem stärkt", verriet sie in Women's Health.

Anzeige

MEGA Margot Robbie beim Inlineskating mit Freunden

Anzeige

MEGA Margot Robbie beim Inlineskating

Anzeige

Getty Images Margot Robbie im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de