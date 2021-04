Für Paulina Ljubas (24) stellt sich Henrik Stoltenberg sogar an den Herd! Noch im vergangenen Jahr hatte der Love Island-Casanova während der Kuppelshow geklagt, noch nie verliebt gewesen zu sein. Nur kurz darauf sah das aber schon ganz anders aus: Der Politikerenkel fand sein Glück in Paulina und zog im März direkt in die erste gemeinsame Wohnung mit der Influencerin. Doch wie bekommt dem einstigen Dauer-Junggesellen das Zusammenleben? Mit Promiflash sprach das Paar über den neuen Alltag.

Am vergangenen Freitag berichtete die ehemalige Köln 50667-Darstellerin im Gespräch mit Promiflash anlässlich Willi Herrens (✝45) Foodtruck-Eröffnung von Henriks Qualitäten als Hausmann – und bescheinigte ihm sogar eine durchaus gute Entwicklung! "Er gibt sich Mühe und das ist das Wichtigste!", ist sich die 24-Jährige sicher. Mit seinem Engagement in der Küche konnte der Promis unter Palmen-Kandidat besonders überzeugen: "Er kocht jetzt sogar immer!", staunte seine Partnerin im Interview.

Henrik sieht seine Entwicklung an Paulinas Seite ebenfalls durchweg positiv, wie er im Gespräch betonte. "Ich merke das auch selbst an mir. Ich bin ein bisschen ausgelassener und angekommener. Das ist ein schönes Gefühl", schwärmte er von seiner Beziehung. Dabei bedankte er sich auch direkt noch einmal mit einem Kuss auf die Wange bei seiner Freundin.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Instagram / paulina_ljubas Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas

Instagram / paulina_ljubas Henrik Stoltenberg und Paulina Ljubas im Januar 2021 in Frankreich

