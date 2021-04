Molly-Mae Hague (21) heizt die Gerüchteküche weiterhin an! Die britische Love Island-Bekanntheit sorgte schon im vergangenen Dezember für Schlagzeilen: Zu einem Pärchen-Posting erklärte sie, ihr Leben mit ihrem Liebsten Tommy Fury verbringen zu wollen – für ihre Fans ein klares Zeichen dafür, dass die Influencerin und ihr Freund verlobt sind. Jetzt deutet die 21-Jährige erneut an, dass eine Eheschließung ansteht: Molly präsentiert ihre "Hochzeitsfrisur"!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte das TV-Sternchen einen Schnappschuss, der es mit einer aufwendig gestylten Lockenpracht zeigt. Zu dem Foto schrieb Molly ganz verdächtig: "Die Energie einer Hochzeitsfrisur!" Ob die Beauty damit nun endgültig verraten hat, dass sie ihren Tommy zum Mann nehmen wird?

Auch der mutmaßliche zukünftige Gatte selbst äußerte sich zuletzt zu den Spekulationen. Auf die Frage eines Instagram-Followers, wann er seiner Liebsten einen Ring anstecken werde, antwortete der Boxer: "Früher, als ihr glaubt!" Ist der Antrag also schon längst gelaufen? Was sagt ihr: Sind die beiden nun verlobt oder nicht? Teilt es uns in der Umfrage unter dem Artikel mit.

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague, Influencerin

Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague

Getty Images Tommy Fury, Boxer

