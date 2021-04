Gina Alicia findet nicht, dass Mike Brown eine Grenze überschritten hat! Die Blondine hat auf Temptation Island die Aufgabe, die vergebenen Männer nach allen Regeln der Kunst zu verführen – insbesondere Mike scheint Schwierigkeiten zu haben, der blonden Versuchung zu widerstehen. Die beiden kamen sich bereits ein wenig näher: Der Muskelmann gab der Single-Dame einen kräftigen Klaps auf den Hintern. Das fand Gina aber völlig in Ordnung, wie sie Promiflash verrät!

Mikes Freundin Sabine Baidin fand die kurzzeitige Betastung von Ginas Po absolut unangebracht – im Gegensatz zu Gina. Im Promiflash-Interview stellt die 23-Jährige klar, dass sie den Poklaps keinesfalls dramatisch finde – Mike sei nämlich im Rahmen eines Spiels dazu aufgefordert worden. "Ich finde nicht, dass er zu weit gegangen ist. Das war ja kein engerer Körperkontakt. Wir haben uns ja dann abgeklatscht wie Freude", stellt die Duisburgerin klar. Auch, dass er zu späterem Zeitpunkt lautstark den Wunsch geäußert hatte, Single zu sein, sei unbedenklich. "Mike ist ja auch nur ein Mann. [...] Das war aber nur eine Bestätigung, dass ich alles richtig mache", findet die Beauty – zuvor hatte der Fitnessfan sie in Dessous gesehen.

Dennoch ist Gina sich sicher, dass Mike mit Sabine nicht glücklich ist und deshalb so auf sie abfährt: "Ich merke, dass Mike etwas fehlt in seiner Beziehung – und ich denke, ich habe das, was er sucht. Es wird schwierig für ihn."

