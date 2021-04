Neue Details über Willi Herrens (✝45) plötzlichen Tod werden jetzt bekannt. Der Reality-TV-Star verstarb am vergangenen Dienstag ganz unerwartet. Rettungskräfte fanden den Entertainer leblos in seiner Wohnung und konnten nichts mehr für ihn tun. Zunächst gab es keine genauen Informationen zu den Todesumständen – diese sollten durch eine Obduktion geklärt werden. Die ersten Ergebnisse der Untersuchung dringen nun an die Öffentlichkeit.

RTL liegt ein Statement der Staatsanwaltschaft vor: "Die Obduktion hat keine Hinweise auf eine äußere Gewalteinwirkung ergeben." Mittlerweile sei der Leichnam für die Bestattung freigegeben worden. Doch damit seien die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen: "Das Ergebnis der chemisch-toxikologischen Untersuchung wird in einigen Wochen erwartet. Sollten daraus keine anderslautenden Ergebnisse resultieren, wird das Todesermittlungsverfahren mangels Fremdverschulden eingestellt werden", heißt es weiter.

Im Vorfeld hatte es Gerüchte über einen möglichen Drogenfund in Willis Wohnung gegeben. Zudem wurde behauptet, dass der Schlagerstar vor seinem Tod eine Party in seiner Wohnung geschmissen habe. Doch seine Noch-Ehefrau Jasmin (42) bestritt diese Spekulationen: "Das Gerücht, Willi Herren hätte in seiner Wohnung wilde Orgien gefeiert, ist eine glatte Lüge", ließ sie durch ihr Management ausrichten.

Willi Herren, Reality-TV-Star

Willi Herren, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

"Lindenstraße"-Star Willi Herren

