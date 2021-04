Wer sich ab und an durch die Social-Media-Profile von Sophia Thomalla (31), Stefanie Giesinger (24) oder Lena Gercke (33) scrollt, dürfte sich manchmal fragen: Wie zum Teufel sind die so fit geworden?! Das Geheimnis hinter den vom Scheitel bis zu den Zehenspitzen durchtrainierten Körpern kennt Erik Jäger. Der Personal Trainer kennt und quält sie alle, auch Ex-Fußballprofi André Schürrle (30) und Musiker Andreas Bourani (37) schwören auf sein Fachwissen. In einem Interview verriet Erik nun die eine oder andere Marotte seiner prominenten Kunden.

"Lena hat eine superlustige Dehnposition, die sie immer macht. Lena ist immer so, dass sie sich auf den Rücken legt und die Beine nach hinten wirft", erklärte der 30-Jährige im Gespräch mit RTL. Sogar für den athletischen "Hauptstadttrainer", wie Erik sich auf Instagram nennt, sei das verdammt anstrengend. Stefanie Giesinger wiederum hat einen ganz eigenen Weg gefunden, mit den knallharten Work-outs des Coaches umzugehen. "Wenn es anstrengend wird, schreit Steffi gerne mal", plaudert Erik aus. Riccardo Simonetti (28) hingegen treibt es im Gym gerne besonders bunt: Seinem Trainer zufolge liebe er es, sich zum Pumpen zu verkleiden.

Insbesondere berühmte Musiker äußern allerdings auch mal Wünsche, die selbst Erik nicht erfüllen kann. "Ich würde gerne noch ein Sixpack haben", soll ihm so mancher Sänger schon gesagt haben – ein oder zwei Wochen vor dem Start seiner Tour. "Dann ist das halt durch", gibt sich in solchen Momenten dann auch Erik geschlagen.

Instagram / hauptstadttrainer Erik Järger und Riccardo Simonetti im Januar 2021

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger im April 2019

Instagram / hauptstadttrainer Sophia Thomalla und ihr Fitness-Trainer Erik Jäger

