Das Glück steht ihnen ins Gesicht geschrieben! Am Donnerstagabend haben Love Island-Teilnehmer Mischa Mayer (29) und die Bachelor-Beauty Samantha Abdul (31) endlich das große Geheimnis gelüftet: Die zwei sind nicht nur gute Freunde, sondern ein Paar. Bisher haben die Fans aber vergeblich auf ein erstes gemeinsames Foto der TV-Stars gewartet. Das ändert Mischa jetzt: Auf dem Bild sind aber nicht nur er und seine Liebste zu sehen, sondern auch Sams Sohnemann.

"Nach Beton gesucht und Zement(a) gefunden", erlaubt sich der Wahlkölner ein lustiges Wortspiel aus seinem Spitznamen Betonmischa und dem Vornamen seiner Freundin. Auf dem Instagram-Schnappschuss, den er dazu postet, trägt er Sams Sohn Ilja auf den Schultern und grinst in die Kamera. Die Blondine steht ganz vorne im Bild und formt lachend ein Peace-Zeichen mit ihren Händen. Bei dem Foto handelt es sich laut dem Ex-Promi Big Brother-Kandidaten um die erste gemeinsame Aufnahme, die im März auf Teneriffa entstanden ist. "Wir hatten uns innerhalb kürzester Zeit intensiv kennenlernen können, was uns zusammengeschweißt hat", schwärmt er. Auch den Sohn der 31-Jährigen habe er direkt in sein Herz geschlossen.

Samantha teilt das Pic des Dreiergespanns ebenfalls auf ihrem Social-Media-Account und fügt eine Bilderreihe bestehend aus den ersten gemeinsamen Fotos der Turteltauben hinzu. "Das lange Warten hat sich mehr als gelohnt – du machst mich und Ilja so unendlich glücklich", schwärmt sie von dem Influencer.

