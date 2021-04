Sie kann es noch gar nicht richtig glauben! 2020 war ein richtig gutes Jahr für Sarah Lombardi (28). Mit Songs wie "Te Amo Mi Amor" oder "Zoom" stürmte die Sängerin die Charts. Schon damals kündigte sie an, dass aber noch viel Größeres folgen würde – und jetzt ist es endlich so weit: Sarah verkündet ihren Fans ganz stolz, dass ihr Album "Im Augenblick" auf dem Markt erhältlich ist!

Via Instagram teilt sie ihrer Community diese Frohe Botschaft mit. "Es ist so weit, mein neues Album ist endlich verfügbar. Ich hoffe so sehr, dass es euch gefällt", schreibt Sarah zu ihrem Netzbeitrag. Die Mutter des kleinen Alessio Lombardi (5) habe in den vergangenen Monaten viel Leidenschaft und Arbeit in die neue Platte gesteckt und wolle vor allem ihrem Team um sie herum dafür danken. "Ich bin extrem glücklich und dankbar, so viele tolle Menschen um mich herum zu haben, die mich dabei unterstützen, dass zu tun, was ich liebe", lauten ihre rührenden Worte.

Vor einigen Monaten hatte Promiflash erstmals mit der 28-Jährige über ihre neue Musik gesprochen. Schon damals hatte sie angekündigt, dass dieses Album persönlicher denn je wird: "Das nächste Album soll auch wirklich ein Teil von mir sein und ganz viel von mir erzählen. Dann möchte ich auch schon, dass es zu 100 Prozent zu mir passt und von mir kommt", hatte Sarah im Interview verraten.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Oktober 2020

Getty Images Sarah Lombardi im April 2018 in Berlin

