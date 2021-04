Seit August vergangenen Jahres hält die kleine Daisy Dove Bloom ihre Eltern Katy Perry (36) und Orlando Bloom (44) nun schon auf Trab. Die Sängerin und der Fluch der Karibik-Star sind hin und weg von ihrer süßen Tochter und haben sich offensichtlich richtig gut in ihre Elternrolle eingefunden. Die beiden sind allmählich geübt darin, ihrem Nachwuchs in der Babytrage die Welt zu zeigen: Auf neuen Bildern sieht man die kleine Familie an einem entspannten Einkaufstag.

Das erfolgreiche Promi-Pärchen scheint in seiner Freizeit so gar kein Problem damit zu haben, sich auch mal im lockeren Style zu präsentieren. Besonders Katy, die für die Bühne immer aufwendig geschminkt und zurechtgemacht wird, genießt es offenbar, mal etwas legerer unterwegs zu sein. Auf Aufnahmen der Bildagentur Mega sieht man sie mit ihrem Partner Orlando, der sich die Kleine in einer Babytrage vor den Bauch geschnallt hat. Wenn man nicht wüsste, dass es sich um die Megastars handelt, könnte man die Blondine und den Dunkelhaarigen mit den Basecaps für ein ganz gewöhnliches Pärchen beim Einkaufen halten.

Die kleine Daisy ist auch schon ganz schön gewachsen! Immerhin ist sie jetzt auch schon fast acht Monate auf der Welt. Auf Schnappschüssen, die im März aufgenommen wurden, musste Papa Orlando noch das Köpfchen seiner Tochter stützen – jetzt kann sie es schon ganz alleine halten.

MEGA Orlando Bloom mit seiner Tochter Daisy Dove

MEGA Katy Perry

MEGA Orlando Bloom mit seiner Tochter Daisy Dove

