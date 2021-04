Zieht eure Anzüge an und holt den Brocode aus dem Regal: How I Met Your Mother bekommt einen Nachfolger. Und Josh Radnor (46) alias Ted Mosby eine Nachfolgerin. Schon bevor im Jahr 2014 das Finale der beliebten Sitcom ausgestrahlt wurde, kamen erste Ideen eines Spin-offs auf. Mit "How I Met Your Father" wird dieses nun Realität. Die Hauptrolle der Serie soll Hilary Duff (33) übernehmen.

"Ich werde die Rolle der Sophie spielen und freue mich wahnsinnig darauf, herauszufinden, wer sie ist und wer Teil ihrer Familie sein wird", verkündete die frischgebackene Mutter in einem Instagram-Video. Das Konzept der Serie dürfte "How I Met Your Mother"-Fans bekannt vorkommen: Im Gespräch mit ihrem Sohn erinnert sich Sophie an Anekdoten aus ihrem Liebesleben – und wie diese zum Kennenlernen ihres Kindsvaters führten. Dabei sollen auch neuere Entwicklungen, wie beispielsweise das Verwenden von Dating-Apps, miteinbezogen werden. In Auftrag gegeben wurde die Serie von der Streamingplattform Hulu.

Carter Bays und Craig Thomas, die beiden kreativen Köpfe hinter dem Original, sollen erneut mit von der Partie sein. "Ich fühle mich wirklich geehrt, dass die beiden mir mit dem Sequel ihres Babys vertrauen", zitiert unter anderem People die vor Vorfreude platzende Hilary. Bei so viel Enthusiasmus kann das Ergebnis doch eigentlich nur sehenswert werden. Oder um es mit den Worten Barney Stinsons zu sagen: "Es wird legen... warte, es kommt gleich... där! Legendär!"

Getty Images Hilary Duff, Schauspielerin

Getty Images Hilary Duff im September 2016

Getty Images Hilary Duff im August 2019 in Anaheim

