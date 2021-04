Wiedersehen mit einer durchgestylten Jennifer Lawrence (30)! Anfang Februar machte die Schauspielerin mit einem Unfall am Filmset von sich reden. Bei einer Explosion für die finale Szene ihres neuen Streifens "Don't Look Up" hatte eine Scherbe das Augenlid der Schauspielerin verletzt. Nach einigen Tagen Pause konnten die Dreharbeiten fortgesetzt werden, in der Öffentlichkeit war Jennifer allerdings schon lange nicht mehr gesichtet worden. Doch nun gelang es Fotografen endlich mal wieder, ein Pic von der Hollywood-Beauty zu knipsen.

Bei Jennifer ist definitiv der Frühling da! Die 30-Jährige wurde am Dienstag in New York fotografiert. Bekleidet mit einem grünen Maxikleid und schwarzen Loafers, schlenderte die "Die Tribute von Panem"-Darstellerin seelenruhig durch den angesagten Stadtteil Tribeca und genoss das sonnige Wetter. Ihre blonde Mähne hatte sie zu einem lockeren Zopf zusammengebunden.

Die Oscar-Gewinnerin genießt ihre neu gewonnene Freizeit nach den abgeschlossenen Dreharbeiten für "Don't Look Up" offenbar in vollen Zügen. Die Komödie soll noch in diesem Jahr auf Netflix erscheinen. Neben Jennifer sind viele weitere namhafte Schauspieler in dem Streifen zu sehen – unter ihnen Leonardo DiCaprio (46), Meryl Streep (71), Timothée Chalamet und Cate Blanchett (51).

Actionpress/ Backgrid Jennifer Lawrence im April 2021

Getty Images Jennifer Lawrence bei der "Dark Phoenix"-Premiere in Hollywood im Juni 2019

Getty Images Jennifer Lawrence bei den Oscars in Hollywood im März 2018

