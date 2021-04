Alessandra Ambrosio (40) zelebriert ihre Liebe zu Richard Lee in aller Öffentlichkeit! Ende Februar kamen die ersten Gerüchte auf, dass das Model wieder in festen Händen sein könnte. Rund einen Monat später machte die zweifache Mutter die Beziehung zu ihrem Kollegen Richard dann endlich offiziell. Seitdem zeigen sich die beiden regelmäßig zusammen – wie auch jetzt wieder: Sie schlendern Hand in Hand durch die Straßen.

Paparazzifotos zeigen die Victoria's-Secret-Laufstegschönheit und das Male-Model bei einem Spaziergang in Brentwood, einem Stadtteil im Westen von Los Angeles. Die beiden halten Händchen und wirken sehr vertraut. Laut Daily Mail sollen sie zuvor in einem Restaurant gemeinsam zu Mittag gegessen haben und auf dem Weg zurück zu Richards Auto gewesen sein.

Zwischen dem 1,82 Meter großen Beau und der Brasilianerin scheint es mittlerweile schon ziemlich ernst zu sein. Richard hat sogar schon Alessandras Kinder Anja Louise und Noah Phoenix kennengelernt. Vor wenigen Tagen wurden die vier bei einem gemeinsamen Restaurantbesuch in Malibu abgelichtet. Offenbar haben sie dort zusammen Alessandras 40. Geburtstag gefeiert.

MEGA Richard Lee und Alessandra Ambrosio im April 2021 in Los Angeles

MEGA Richard Lee und Alessandra Ambrosio im April 2021 in Los Angeles

Photographer Group/MEGA Alessandra Ambrosio mit ihrem Freund Richard Lee und ihren Kindern

