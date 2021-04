Leni Klum (16) zeigt volle Hingabe für die Natur! Anlässlich des Tages der Erde hat die Tochter von Heidi Klum (47) erst vor wenigen Tagen einen großen Beitrag zum Umweltschutz geleistet: Die 16-Jährige hat rund 41.000 Euro von ihrem eigenen Geld an eine gemeinnützige Organisation gespendet – aber das reicht dem Model offenbar noch nicht: Leni hat sogar selbst einen Baum gepflanzt!

Auf Instagram teilte Mama Heidi jetzt einen kurzen Clip, in dem ihre Tochter Leni auf einer grünen Wiese zur Tat schreitet: In einem lässigen grünen Jogginganzug und mitsamt pinkfarbenen Gartenhandschuhen sowie Spaten posiert der Teenager in dem Video mit einem kleinen Baum. Mit dem Einpflanzen des Setzlings trägt die Blondine aber nicht nur einen Teil zum Umweltschutz bei, es scheint ihr auch großen Spaß zu bereiten: Leni strahlt bei der Gartenarbeit nämlich bis über beide Ohren.

Bei diesem tatkräftigen Einsatz ist es kein Wunder, dass Mama Heidi so richtig stolz auf ihren Nachwuchs ist. "Ich bin so stolz auf dich!", schreibt das Supermodel unter anderem in den sozialen Medien – doch damit nicht genug! Offenbar hat Leni ihre Mutter mit der Aktion auch inspiriert, denn Heidi tat es ihr gleich: "Betrachte deine Spende als verdoppelt!

Leni Klum, Model

Heidi Klum und ihre Tochter Leni

Heidi Klum, Topmodel

