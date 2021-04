Hinter Angelina (29) und Sebastian Pannek (34) liegt ein aufregendes Jahr! Die beiden Influencer sind im vergangenen Sommer zum ersten Mal Eltern geworden – und das nur wenige Wochen nach ihrer Traumhochzeit. Am 22. April 2020 haben sich die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin und der Ex-Bachelor die ewige Treue geschworen. Das ist nun genau ein Jahr her. Das nahm Angelina zum Anlass, um ihrem Sebastian zu sagen, wie glücklich sie noch immer mit ihm ist.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Beauty zwei Fotos von ihrem großen Tag. Eines zeigt Sebastian, wie er stolz seinen Ehering in die Kamera hält. Auf dem zweiten Bild strahlen Braut und Bräutigam Arm in Arm um die Wette. "Unser erster Hochzeitstag. Ich liebe dich, mein Ehemann – für immer und ewig", kommentierte die 29-Jährige den Beitrag. Und auch in ihrer Story postete sie eine Reihe von Throwback-Bildern von dem Tag, an dem sie zu Frau Pannek wurde.

Schon damals hatten Sebastian und sie erklärt, noch einmal heiraten zu wollen – und zwar im großen Rahmen mit Freunden und Familie. Ursprünglich hatten sie gehofft, dass die Feierlichkeiten noch in diesem Jahr stattfinden können. Doch die aktuelle Gesundheitslage hat ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Es macht keinen Sinn, etwas zu planen", erklärte Angelina.

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

Instagram / angelina.pannek Sebastian und Angelina Pannek, Dezember 2020

Instagram / angelina.pannek Angelina Pannek, Influencerin

