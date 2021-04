Sie kann es noch immer tragen! 1996 stürmten Gwen Stefani (51) und ihre Band No Doubt mit "Don't Speak" die Hitparaden. In Deutschland gelang ihnen damit ihr größter Erfolg: Der Song schaffte es auf Platz zwei der Single-Charts. Ikonisch ist auch das Musikvideo zum Song: In einem blau-weiß-gepunkteten Kleid und mit roten Lippen singt die damals 26-jährige Musikerin über die Trennung von Bandmitglied Tony Kanal (50). Zum 25-jährigen Jubiläum des Songs schmiss Gwen sich nun noch einmal in das Kult-Outfit.

Die 51-Jährige hat das Kleid nach dem Videodreh keineswegs entsorgt, sondern offenbar all die Jahre in ihrem Kleiderschrank aufbewahrt. Auf TikTok zeigt Gwen, dass ihr das zeitlose Kleidungsstück auch 25 Jahre später noch immer perfekt passt. "Hier bin ich. 'Dont Speak', schaut euch das an", beginnt sie den Clip und präsentiert ihr Outfit.

Gwens Follower sind begeistert! Über vier Millionen Mal wurde das Video bereits geklickt. Während bei einigen Fans 90er-Nostalgie aufkam, können andere nicht glauben, dass zwischen den beiden Videos mehr als zwei Jahrzehnte liegen. "25 Jahre später und du bist kein bisschen gealtert", schwärmte ein User von der Sängerin.

VISUAL, Action Press Gwen Stefani mit ihrer Band No Doubt bei den Billboard Music Awards 2000

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

Getty Images Gwen Stefani, Sängerin

