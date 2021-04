Happy Birthday, Prinz Louis (3)! Das jüngste Kind von Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) feierte am 23. April seinen dritten Geburtstag. Der offizielle Account des Kensington Palace gewährte anlässlich seines Ehrentages einen niedlichen Einblick. Das britische Königshaus teilte ein Foto, das den Dreijährigen auf einem coolen Fahrrad zeigt! Nach der Veröffentlichung erinnerten sich Royal-Fans ganz wehmütig: Prinz Louis ist doch gestern erst geboren! Doch jetzt bricht für den Sohn von William und Kate schon ein neuer Lebensabschnitt an: Louis befand sich nämlich samt bepacktem Rucksack auf dem Weg in den Kindergarten!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de