Serkan Yavuz (28) bekommt schlüpfrige Fan-Post! Seit der Trennung von Carina Spack (24) ist der Influencer Single. Klar, dass vor allem seine weiblichen Follower da in die Flirt-Offensive gehen. Aber offenbar bleibt es nicht bei Nachrichten auf Social Media. Nachdem vor Kurzem versehentlich die Adresse des Kölners in einem Post zu sehen war, bekam er nun sogar ein Paket. Der Inhalt war für Serkan eine unschöne Überraschung: getragene Unterwäsche.

In seiner Instagram-Story berichtete der ehemalige Bachelor in Paradise-Kandidat jetzt vollkommen schockiert von dem Dessous-Debakel. Angewidert zieht er Beweisstück A – einen schwarzen Spitzentanga – aus dem Karton. "Leute seid ihr bescheuert?", fragte er total perplex. Danach präsentierte er noch den passenden BH und einen persönlichen Brief von seiner heimlichen Verehrerin. "Ich hatte letzte Nacht einen feuchten Traum mit dir in dieser Unterwäsche und mich hat der Gedanke geil gemacht, dir die getragene Unterwäsche zu schicken", schrieb diese.

Sie bot außerdem an, ihm Slip und BH mal persönlich vorzuführen. Doch darauf kann Serkan offenbar gut und gerne verzichten. Er betonte: "Ich fand das jetzt für das erste Mal lustig. Man kann darüber lachen. Krank ist es trotzdem irgendwo. So was findet keiner geil." Er werde das zwar nicht strafrechtlich verfolgen, stellte aber klar, dass die Aktion alles andere als cool war und andere in seiner Situation womöglich nicht so entspannt reagiert hätten.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz mit schlüpfriger Fan-Post

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz, TV-Sternchen

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Dezember 2020 in Köln

