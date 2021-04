Zwischen ihnen scheint wirklich kein böses Blut zu fließen. Erst vor wenigen Tagen machten es Jennifer Lopez (51) und Alex Rodriguez (45) offiziell: Ihre Beziehung ist gescheitert und sie lösen ihre Verlobung auf. Die beiden hätten einfach festgestellt, dass sie sich als Freunde besser verstehen würden – und das wollen sie ihren Fans auch weiterhin deutlich zeigen. So gratulierte J.Lo seiner Tochter Ella mit einem liebevollen Netz-Beitrag. Nun postete auch Alex Geburtstagsgrüße, in denen er seine Ex liebevoll einbindet.

Auf Instagram postete der ehemalige Baseballspieler ein Video, dass aus einer Aneinanderreihung von Bildern und kurzen Clips besteht, die gemeinsame Vater-Sohn-Momente festhalten. Wer die kurze Aufnahme aufmerksam angesehen hat, dem ist aufgefallen, dass auch Schnappschüsse mit Jennifer darunter sind: Beispielsweise ein Bild, auf dem die Sängerin Ella liebevoll umarmt – und ein weiteres Foto, auf dem das Duo ganz vertieft ins Handy schaut.

Zum 13. Geburtstag seiner Prinzessin fand Alex viele rührende Worte. Unter dem Posting schrieb er: "Du überraschst mich Tag für Tag aufs Neue. Du bist klug, reif, talentiert, fürsorglich und lustig. Ich bin so stolz auf die junge Frau, die du geworden bist und so glücklich und dankbar, dein Vater sein zu dürfen."

Instagram / jlo Alex Roriguez' Tochter Ella und Jennifer Lopez

Instagram / arod Jennifer Lopez und Ella Rodriguez

Instagram / arod Emme, Natasha, Ella, Max, Alex Rodriguez und Jennifer Lopez im November 2020

